هل يحق لـ الحمدان أن يشارك ضد الشباب؟

المواطن - مروة نبيل

أُثيرت حالة من الجدل خلال الأيام بشأن أحقية مهاجم الزعيم، عبدالله الحمدان، في المشاركة خلال مباراة الشباب ضد الهلال المقبلة.

جدل بشأن مشاركة الحمدان أمام الشباب:

وأكد الإعلامي أحمد العجلان أن إدارة نادي الهلال بعثت استفسارًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم حول إمكانية مشاركة عبدالله الحمدان في لقائه أمام الشباب بسبب بند في العقد يمنع مشاركته هذا الموسم.

وتابع العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وخبير في الاحتراف أكد لـ(الجزيرة) فقرة 6 مادة 24 تقف في صالح الهلال واللاعب سيشارك بشكل نظامي”.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع عبدالله الحمدان قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مدة 5 مواسم، وأكدت تقارير أن إدارة خالد البلطان وضعت بندًا يشترط عدم مشاركته في مباراة الفريقين هذا الموسم.

الشباب ضد الهلال:

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب ضد الهلال المقبلة، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الليوث.

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