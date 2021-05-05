هل يلزم غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها ؟

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية الجلدية الدكتورة عفت سعيد، بضرورة غسل ملابس العيد الجديدة قبل ارتدائها؛ وذلك ضمانًا لعدم اكتساب أي أمراض، مبينة أن أكثر الملابس يجربها البعض في الموقع ذاته أو في البيت، وفي حال عدم تطابق المقاس يتم استبدالها بالمقاس الصحيح، وخلال فترة التجريب يكون الشخص قد نقل البكتيريا والجراثيم عبر عرقه أو أياديه المتسخة، مما بسبب الحكة المؤلمة، والإصابة بالتهابات الجلد.

تهيج الجلد أو الجرب:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“، إن ارتداء الملابس الجديدة دون غسلها، يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد أو الجرب أو القمل أو الإصابة بالفطريات، فالثياب التي نشتريها من المتجر معرضة للكثير من التلوث، نتيجة ارتدائها وتجريبها من قبل أشخاص- كما أوضحت- وقد لا يستبعد أيضًا أن يكونوا مصابين بأي أمراض مثل الجرب أو القمل.

شم الملابس الجديدة:

وبينت أن: “المشكلة تزداد أكثر إذا كان الشخص من ذوي البشرة الحساسة وخصوصًا الأطفال، وذلك بسبب بعض المركبات التي توجد في أقمشة الملابس الجديدة وتعمل على تهيج الجلد، لذا فإن غسلها قبل الارتداء يضمن عدم وجود صبغات تسبب تلك التهيجات، كما أنصح قبل الشراء بشم الملابس فوجود رائحة نفاذة يعني زيادة كمية المواد الكيميائية المستخدمة، وهنا يلزم غسلها فورًا قبل الارتداء”.

مركب الفورمالدهيد الكيميائي:

وشددت الدكتورة على ضرورة غسل الملابس بالمسحوق المناسب وليس الماء فقط، حتى تزول بعض المواد الكيميائية التي تتضمن مركب الفورمالدهيد والمشاع استخدامه في الملابس لمنع العفن، والحفاظ على الملابس خالية من التجاعيد، ومن الممكن أن تسبب هذه المواد ردود فعل شديدة، مثل الحكة الشديدة، كما أن بعض الأصباغ الموجود في الملابس، قد تسبب نوعًا من الحساسية.

شارك الخبر







شارك الخبر