هل يمكن للمرضعة أخذ لقاح فيروس كورونا ؟.. الصحة ترد

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن الوضع الصحي للأم المرضعة ومدى تأثرها من لقاح فيروس كورونا.

تأثير لقاح فيروس كورونا على المرضعة:

وردت وزارة الصحة متمثلة في مركز 937 صحة على سؤال بخصوص هذا الشأن بالقول: “لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل”.

لقاح كورونا والدورة الشهرية:

وفيما يخص استفسار السيدات أيضا بشأن أخذ لقاح فيروس كورونا فقد أوضحت وزارة الصحة سابقًا، أنه لا يوجد مانع طبي لأخد لقاح كورونا أثناء الدورة الشهرية باعتبارها ليست ضمن موانع تلقي لقاح فيروس كورونا.

لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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