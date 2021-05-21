هل ينضم شاكيري إلى الهلال؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لإبرام صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد بضم السويسري شيردان شاكيري من ليفربول.

الهلال يفاوض شاكيري

وأكد الإعلامي الرياضي بيدرو ألميدا، اليوم الجمعة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الهلال دخل في مفاوضات مع شاكيري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت ألميدا إلى أن شاكيري سيُغادر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية الموسم الرياضي الحالي سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، مشيرًا إلى أن الهلال يُنافس فنربخشة التركي وفرقًا إيطالية على ضمه.

وكان السويسري شاكيري صاحب الـ29 عامًا قد انضم إلى ليفربول صيف عام 2018، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي، ويمتد عقده مع الريدز حتى يونيو 2023، وشارك في 22 مباراة هذا الموسم، وسجل هدفًا وصنع 4 آخرين.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على التعاون، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز والحفاظ على مركزه.

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