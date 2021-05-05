هل يُكرر ماجد النفيعي ما فعله الرمز الأهلاوي؟

المواطن - مروة نبيل

وجه مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، محمد الشيخي رسالة إلى ماجد النفيعي بعد توليه رئاسة الراقي رسميًا لـ4 سنوات قادمة.

الشيخي يُطالب ماجد النفيعي بتحفيز اللاعبين

وقال محمد الشيخي في رسالته إلى ماجد النفيعي: “أول قرار الاجتماع باللاعبين قبل مواجهة التعاون وتحفيزهم بمكافآت وهم يستحقون من يقف بجوارهم بعد المستويات الأخيرة المشجعة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وأذكر هنا موقف مشابه للرمز الأمير خالد بن عبدالله قبل رئاسته الأولى عام 1975 عندما اجتمع بلاعبي الأهلي وحفزهم فكسبوا الوحدة بثلاثية”.

وحصل ماجد النفيعي على أعلى عدد من أصوات الجمعية العمومية بعد دعم العضو الذهبي الأمير منصور بن مشعل، الذي يملك أكبر عدد من الأصوات، ويتبقى اعتماد المجلس من وزارة الرياضة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي هذا الموسم

وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع الدحيل القطري في الجولة الأخيرة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، ويفشلا في التأهل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، ويستعد لمواجهة التعاون، يوم الجمعة المقبل.

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