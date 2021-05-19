هندية تستيقظ لحظة حرق جثمانها !

المواطن- متابعة

استيقظت امرأة هندية، على مشارف الثمانين عامًا، من الموت على لحظة حرق جثمانها للتخلص من جثتها وفقًا للمعتقدات والطقوس التي تجري في الهند، وكان قد تم اعتبارها ميتة بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد موقع Fox8 الهندي نقلًا عن وسائل الإعلام المحلية، أن إحدى المسنّات من أهالي مدينة (براماتي) الهندية خضعت للعلاج في عزلة منزلية، لكن في 10 مايو الجاري تدهورت حالتها، وقررت الأسرة نقلها إلى المستشفى.

مع ذلك فإن المرأة فقدت الوعي في طريقها إلى المستشفى، واعتقد أقاربها أنها توفيت وبدأوا يستعدون لحرق جثتها، مع العلم أن حرق جثث الموتى يتم في الهند بمحارق جنائزية في الهواء الطلق.

وإذا فجأة، فتحت السيدة عينيها وبدأت في البكاء قبل لحظات من بدء أفراد عائلتها في إقامة مراسم حرق الجثة، ثم أعيدت المرأة إلى المستشفى.

ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلاد خريف عام 2019 عندما استيقظ رجل بالغ من العمر 55 عامًا أثناء جنازته، وقد وهز الرجل الميت رأسه، الأمر الذي أدى في البداية إلى الرعب الشديد بين الأقارب المفجوعين.

إصابات كورونا في الهند

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في وصل إلى 25,592,273 إصابة، لتكون بذلك الدولة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات، وتوفي 284,290 شخصًا بينما تعافى 22,118,072 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 165,096,685 شخصًا وتوفي 3,422,421 شخصًا بينما تعافى 144,111,289 شخصًا.

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