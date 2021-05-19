هواتف Note 8 الجديدة من Xiaomi تأتي بتقنيات متطورة

المواطن- متابعة

قالت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة Xiaomi الصينية عازمة على إطلاق نسخ جديدة مطورة من هواتف Note 8 الشهيرة لديها.

مواصفات هواتف Note 8 الجديدة

وستحصل هواتف Redmi Note 8-2021 من Xiaomi على معالجات MediaTek Helio G85 SoC الثمانية النوى عالية الأداء، وذاكرات وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرات تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

أما الشاشة في الأجهزة المنتظرة فستكون قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full-HD، وترددها يصل إلى 120 هيرتز، كما سيكون بالإمكان خفض هذا التردد إلى 60 هيرتز عند الحاجة للتقليل من استهلاك طاقة البطارية.

كاميرا هواتف Note 8 الجديدة

كما يتوقع أن تحصل هذه الهواتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة، دقة أقوى عدساتها 48 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، فضلًا عن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واط.

كما ستزود هذه الأجهزة بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات Wi-Fi 802.11 و Bluetooth v5، بحسب موقع روسيا اليوم.

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