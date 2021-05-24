هولندية تبتكر كمامات يمكن زرعها وتحويلها إلى زهور

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول يحمل عنوان “ابتكار كمامات يمكن زرعها”، قيام فتاة بوضع كمامات بالتربة وتغطيها بالرمال بغرض تحويلها لزهور.

كمامة قابلة للتحليل والتحويل لزهور:

تفصيلًا، كانت الفكرة لفتاة هولندية ابتكرت كمامة قابلة للتحليل والتحويل لزهور، من خلال وضع ورق الأرز المليء ببذور الظهور أعلى الكمامة وتغطيتها بالتربة.

واعتمدت صاحبة الفكرة في تجربتها على الكمامة التي تتكون خيوطها من الصوف، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وسابقًا طرحت أبل نظام التشغيل “آي أو إس” الإصدار “iOS14” الجديد، يتضمن خاصية التعرف على الوجه لفتح قفل الجهاز حتى عند ارتداء الكمامة، وفق ما أعلنته الشركة في بيان صحفي.

ويمنح التحديث للمستخدمين سلطة أكبر على المعلومات التي يسمح للتطبيقات معرفتها، خاصة تلك التي تتعلق بالتتبع.

مزايا التحديث الجديد:

ومن مزايا التحديث الجديد، إمكانية التعرف على الوجه لفتح قفل الجهاز حتى وأنت ترتدي الكمامة، والتي أصبحت جزءًا من السلوكيات العامة للإنسان.

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