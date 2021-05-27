هيئة الترفيه تعلن عودة الفعاليات بشرط التحصين وحضور 40%

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الترفيه عودة الفعاليات الترفيهية وفقاً للبروتوكولات الصحية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شروط دخول فعاليات الترفيه

وحددت الهيئة عددًا من الضوابط لحضور الفعاليات حيث يقتصر الحضور على المحصنين فقط وبنسبة 40 % من الطاقة الاستيعابية على أن تقام الفعاليات في المناطق المفتوحة مع اقتصار بيع التذاكر إلكترونيا لجميع الفعاليات.

إجراءات هيئة الترفيه

يذكر أن هيئة الترفيه كانت قد شددت على ضرورة التزام المنشآت العاملة في قطاع الترفيه بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد 19)، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق “توكلنا”، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض “كورونا المستجد” بالدخول إلى المرافق الترفيهية.

كما يجب على جميع الراغبين بإقامة أي نشاط ترفيهي التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الترفيه.

وأكدت أن فِرقها الرقابية ستكثف زياراتها التفتيشية على جميع المنشآت الترفيهية للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والتعليمات الخاصة بهذا الشأن.

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