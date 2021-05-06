هيئة المنافسة تطلب مرئيات العموم حول قطاع التأمين الصحي

المواطن - الرياض

صرح مصدر من الهيئة العامة للمنافسة بأنها بدأت دراسة شاملة عن هيكل قطاع التأمين الصحي وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة.

سوق قطاع التأمين الصحي

وقال المصدر إن ذلك يأتي لتبني تصورٍ عن الهيكل السوقي للقطاع، والممارسات المحتملة التي قد تضر بالمنافسة العادلة بين الشركات المقدمة لخدمة التأمين الصحي ومزودي الخدمات الصحية والشركات الأخرى ذات العلاقة، وفحص طبيعة العلاقة بين الشركات العاملة فيه.

وأعلنت الهيئة حاجتها لمرئيات المختصين والعموم حول القطاع، وأي معلومات ذات صلة، مما سيسهم في دقة الدراسة وفعالية السياسات المقترحة نتيجة لها.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تنشر نتائج دراساتها لمختلف قطاعات السوق تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمشاركة.

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