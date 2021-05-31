هيئة تطوير مكة : لانية لفرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي

المواطن - مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي لـ هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنه لا نية لفرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي.

وشدد المتحدث، بحسب تغريدة للهيئة على موقع تويتر، اليوم الاثنين، على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تحويل الحركة المرورية:

وأعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن تحويل الحركة المرورية للمتجهين إلى مكة المكرمة عبر طريق “جدة السريع”، موجهة عدة توجيهات لقائدي المركبات.

وأوضحت القوات، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه جرى تحويل الحركة المرورية عبر مسارات مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي للمتجهين إلى العاصمة المقدسة على طريق مكة- جدة السريع.

وأكدت على قائدي المركبات ضرورة اتباع تعليمات وأنظمة السير المرورية وتهدئة السرعة؛ وذلك لوجود أعمال إنشائية على الطريق الرئيسي.

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