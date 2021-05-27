‎الرئيسية
آخر الاخبار
وادي الدواسر 43 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في 28 محطة اليوم
توقع المسند تشكل السحب وهطول زخات مطرية على بعض المناطق

وادي الدواسر 43 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في 28 محطة اليوم

2021/05/27
الساعة 10:40 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
96
0
طباعة
وادي الدواسر 43 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في 28 محطة اليوم
المواطن - الرياض

نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً عبدالله المسند درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

درجات الحرارة: 

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:

وادي الدواسر 43 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في 28 محطة اليوم - المواطن وادي الدواسر 43 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في 28 محطة اليوم - المواطن

زخات مطرية: 

كما توقع المسند تشكل السحب وهطول زخات مطرية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة وربما أجزاء من مرتفعات السروات، مع رياح سطحية شمالية نشطة على الساحل الشرقي، بينما تكون غربية نشطة على الساحل الغربي.

طقس اليوم: 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :