وافي يُقرّ نماذج استرشادية للاتفاقيات في مشاريع البيع على الخارطة

المواطن - واس

أقرّت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، نماذج استرشادية لاتفاقيات الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني التي تُبرم مع المطور العقاري كنماذج استرشادية غير ملزمة بعد أن تم طرحها للرأي العام، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين في مشاريع البيع على الخارطة بإيضاح الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف وحماية حقوقهم ورفع مستوى الثقة والشفافية بينهم.

تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري

وأوضح رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، أن اعتماد اللجنة للاتفاقيات الاسترشادية للاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني سيسهم في تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في المشاريع ويعزز الثقة بينهم ويحفزهم للعمل في النشاط لوضوح الالتزامات والواجبات بين الطرفين في بنود العقود الاسترشادية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات الاسترشادية ستسرّع من عملية إصدار تراخيص البيع على الخارطة من خلال تجنب الملاحظات التي قد ترد على الاتفاقيات التي تبرم بين أطراف المشروع والتي تُراجع من قبل البرنامج قبل إصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط بالإضافة إلى تقليل الخلافات التعاقدية خلال أو بعد إنجاز المشروع.

الشراكة مع مطورين عقاريين وممولين

يُذكر أن برنامج “وافي” يعمل بالشراكة مع العاملين في نشاط البيع على الخارطة من مطورين عقاريين وممولين ومكاتب استشارية قانونية وهندسية للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف تنفيذ المشاريع، مع السعي الدائم إلى دعم إجراءات الالتزام بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

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