وباء الفطر الأسود يصيب 3 أشخاص في مصر

المواطن - متابعة

حسم الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، الجدل الثائر بالدولة بشأن وجود وباء الفطر الأسود في البلاد مشيرًا إلى أن هذا المرض ليس بجديد.

وباء الفطر الأسود في مصر

وقال الدكتور خالد مجاهد في تصريحات تليفزيونية له اليوم، إنَّ هذا المرض ليس مرضًا غريبًا وهو عرض جانبي لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة، ومن الوارد أن يحدث مع أي مريض مصاب بنقص المناعة، معقبًا:” المرض موجود بمصر وبأي دولة أخرى ولا داع للذعر أو الهلع”.

وفي السياق عينه، أعلن الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، عن اكتشاف 3 مصابين بمرض الفطر الأسود داخل أقاليم الدولة المصرية، بحسب صحيفة الوطن المصرية، قائلًا:” هذا المرض هو عدوى فطرية عادة تصيب من يعانون من ضعف في الجهاز المناعي ويحدث لحالات قليلة جدًا وهو نادر الإصابة به.

ليس له علاقة بكورونا

وقال الدكتور محمد النادي في تصريحات نقلتها صحف مصرية اليوم الأحد، إن هذا المرض ليس جديد وموجود من قبل وليس له علاقة بفيروس كورونا ولكن يصيب بعض مصابي الفيروس.

وأوضح أن المرض يحدث نتيجة الإفراط في استخدام الكورتيزون، محذرًا من الإفراط في المضادات الحيوية والكورتيزون دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

وكشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن الفئات الذين عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، قائلًا: “مرضي السكر هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة به لضعف مناعتهم وكذلك مرضي الأورام”.

الفطر الأسود ووفاة سمير غانم

وسابقَا كان حسام غانم، شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم، قد صدم الشعب المصري بتصريحاته عن سبب وفاة شقيقه بقوله إن شقيقه أصيب قبل وفاته بمرض الفطر الأسود الذي يعد أحد المضاعفات الجديدة التي ظهرت على بعض مصابي كورونا في الهند.

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