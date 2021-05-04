ورشة عمل لشرح بروتوكول عودة الجماهير للملاعب

المواطن - مروة نبيل

أعلنت وزارة الرياضة عن عقد ورشة عمل، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل شرح بروتوكول عودة الجماهير الرياضية إلى الملاعب مرة أخرى، بعد غيابها عن المدرجات بسبب جائحة فيروس كورونا.

بروتوكول عودة الجماهير إلى الملاعب

وأشار حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية ستُنظم اليوم ورشة عمل لشرح بروتوكول عودة الجماهير الرياضية للملاعب والمقرر في 17 مايو 2021.

ومن المقرر أن تشهد ورشة العمل اليوم حضور ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى الأندية والشركات المشغلة والجهات المعنية.

شروط العودة الآمنة للمدرجات

وكانت وزارة الرياضة قد كشفت من قبل، عن الشروط المهمة للسماح لـ الجماهير بالدخول للملاعب، وكانت البداية خلال مباراة السعودية ضد فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وصرح رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام قائلًا: “عودة الجماهير تشترط الحصول على حالة محصن من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي”.

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