وزارة الحج تعلن إقامة حج 1442 هـ وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة إقامة حج 1442 وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة، هشام بن سعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المملكة تضع حماية الحجيج نصب أعينها لذا سوف يكون هناك تطبيق صارم للضوابط والإجراءات الاحترازية للراغبين في الحج من الداخل أو من خارج المملكة.

ولفت إلى أن الجهات الصحية في المملكة تستمر في مراقبة الأوضاع الصحية والوبائية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان قريبًا عن كافة الضوابط التنظيمية والإجراءات والخطط الاستيعابية.

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