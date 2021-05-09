وزارة الحج تعلن إقامة حج 1442 هـ وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل -بإذن الله- الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج , وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.
#عاجل #وزارة_الحج_والعمرة تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ. #نعود_بحذر#واس_عام pic.twitter.com/UFQk0ymFp3
— واس العام (@SPAregions) May 9, 2021
وقال وكيل وزارة الحج والعمرة، هشام بن سعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المملكة تضع حماية الحجيج نصب أعينها لذا سوف يكون هناك تطبيق صارم للضوابط والإجراءات الاحترازية للراغبين في الحج من الداخل أو من خارج المملكة.
وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان , لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.
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2 مشاراكات
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الحمد لله الحمد لله الحمد لله
ف بوزيدي
الحمد لله على هذا القرار الحضاري وبشرى لكل المسلمين . الحمد لله