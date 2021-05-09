وزارة الحج تعلن إقامة حج 1442 هـ وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل -بإذن الله- الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج , وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة، هشام بن سعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المملكة تضع حماية الحجيج نصب أعينها لذا سوف يكون هناك تطبيق صارم للضوابط والإجراءات الاحترازية للراغبين في الحج من الداخل أو من خارج المملكة.

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان , لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

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