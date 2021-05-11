وزارة الداخلية : الإغلاق والغرامة 200 ألف ريال عقوبة المنشآت المخالفة للاحترازات

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية إضافة بعض المخالفات والعقوبات الجديدة للمنشآت التي تخالف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وزارة الداخلية تحدد مخالفات المنشآت

وقالت وزارة الداخلية إن مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية تشمل ما يلي:

قيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات، عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك.

السماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشآت، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها.

وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.

قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.

تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من قبل جهة الاختصاص.

جدول العقوبات الجديدة

1- تكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي:

– المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من (1- 5) تعاقب بـ (10.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

– المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من ( 6 – 49) تعاقب بـ (20.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

– المنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من (50 – 249) تعاقب بـ (50.000) ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

– المنشأة الكبيرة وعدد موظفيها (250 فأكثر) تعاقب بـ (100.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

2- تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (200.000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

3- يعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقًا لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال.

4- يحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

5- تستثنى المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة، وأسبوعان للمرة الرابعة، وشهر للمرة الخامسة فأكثر.

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