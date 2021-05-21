وزارة الرياضة ترصد 29 مخالفة لـ بروتوكول عودة الجماهير

المواطن - محمد سمعه

أعلنت وزارة الرياضة قبل قليل عن رصد 29 مخالفة لـ تطبيق البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية في المباريات التي أُقيمت مساء الخميس بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوزارة تُعاقب المخالفين

وذكرت الوزارة في بيانها على أنها اتخذت العقوبات اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

رصد 30 مخالفة أول أمس

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أعلنت أول أمس الأربعاء عن رصد 30 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في مباريات الأربعاء بالجولة الـ28 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الوزارة أعلنت حضور الجماهير بنسبة 40% للمباريات في قرار نُفذ من يوم الاثنين الماضي 17 مايو الجاري.

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