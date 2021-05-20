وزارة الرياضة ترصد 30 مخالفة لتطبيق بروتوكول عودة الجماهير

المواطن - محمد سمعه

أعلنت وزارة الرياضة عن رصد 30 مخالفة لتطبيق البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت الوزارة على أنه جرى اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تحذير الوزارة للجميع بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أعلنت يوم 29 مارس الماضي عن دخول 40% من الجماهير للتواجد في الطاقة الاستيعابية للملاعب، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لدخولهم المباريات المتبقية بدوري المحترفين.

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