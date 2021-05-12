وزارة الرياضة تصدر بروتوكول دخول الجماهير للملاعب

المواطن - مروة نبيل

أصدرت وزارة الرياضة، قبل قليل، البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية، والمقرر من يوم 17 مايو الجاري.

وزارة الرياضة تكشف بروتوكول عودة الجماهير

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب اعتبارًا من 17 مايو الجاري، بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وتضمن بروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية عددًا من الإجراءات الاحترازية المهمة كالتباعد ولبس الكمامات، بالإضافة إلى آلية دخول الجماهير ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية.

وأضاف بيان وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هناك العديد من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد مخالفات”.

ويمكن الاطلاع على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية من هنا

شروط العودة الآمنة للمدرجات

وكانت وزارة الرياضة قد كشفت من قبل، عن الشروط المهمة للسماح لـ الجماهير بالدخول للملاعب، وكانت البداية خلال مباراة السعودية ضد فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وصرح رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام قائلًا: “عودة الجماهير تشترط الحصول على حالة محصن من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي”.

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