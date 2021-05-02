وزارة الرياضة توافق على تأسيس شركة نادي الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتفاق عن موافقة وزارة الرياضة على تأسيس شركة استثمارية للنادي، حيث صدرت شهادة تسجيل الشركة رسميًا من وزارة التجارة تحت اسم شركة نادي الاتفاق الاستثمارية.

تأسيس شركة الاتفاق خطوة طموحة بالقطاع الرياضي

وذكر النادي في بيانه أن هذه الخطوة أتت ترجمة لأفكار وخطوات طموحة بالقطاع الرياضي التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

رئيس الاتفاق يشكر القيادة

من جانبه وجه خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، شكره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للدعم الكبير للقطاع الرياضي، كما وجه شكره أيضًا لـ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالموافقة على تأسيس شركة النادي الاستثمارية تزامنًا بمرور 75 سنة على تأسيس النادي.

وكشف الدبل بأن أغراض النادي الاستثمارية سوف تشمل العديد من المهام من أبرزها استثمار وتشغيل علامات النادي التجارية مع استلام واستثمار أموال الشركة وفوائض أموال النادي وتحصيل تلك الاستثمارات.

شارك الخبر







شارك الخبر