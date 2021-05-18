وزير الإعلام ينعى المخرج عبدالخالق الغانم

المواطن - الرياض

نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون، المخرج الراحل عبدالخالق الغانم الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية امتدت لعقود.

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر : تنعى هيئة الإذاعة والتلفزيون المخرج التلفزيوني القدير عبدالخالق الغانم الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، كانت حافلة بالأعمال الناجحة، نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

وزير الإعلام ينعى الغانم

من جانبه نعى وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، المخرج الراحل عبر تغريدة قال فيها: “نقدم خالص التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد المخرج الأستاذ عبدالخالق الغانم، الذي قدم للشاشة الفضية أعمالًا متميزة، تركت أثرًا كبيرًا في مسيرة الفن السعودي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.

مسيرة عبدالخالق الغانم

يذكر أن المخرج الغانم، هو مخرج سعودي اشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية والتي من أشهرها طاش ما طاش بطولة ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وبدأ الغانم مشواره الفني عام 1992 بإخراج مسلسل رحلة صيد الذي تلاه الانتظار عام 1993 والخراش عام 1994 ثم دخل إلى عالم طاش ما طاش عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر عام 2007 إضافة إلى ذلك فقد أخرج مسلسل شوية ملح عام 2002 وجنون المال عام 2006 وحارتنا حلوة عام 2008 وسكتم بكتم عام 2010 ومن الآخر عام 2012 ويا تصيب يا تخيب عام 2012.

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