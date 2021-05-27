وزير التجارة: محمد بن سلمان عراب التحول الاقتصادي ولدينا فرص ذهبية لتطوير الأعمال

المواطن - الرياض
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب التحول الاقتصادي مشيرًا إلى أن المملكة لديها فرص ذهبية لتطوير وتسهيل الأعمال بما يليق بطموح وطننا الغالي.
#وزير_التجارة يلتقي المستثمرين ممثلي الغرف التجارية بـ #القصيم في قاعة الدرعية بالإمارة.#واس_اقتصادي pic.twitter.com/UW6XtNwFiz
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) May 27, 2021
وزير التجارة في القصيم
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رجال الأعمال والمستثمرين ممثلي الغرف التجارية في منطقة القصيم في قاعة الدرعية بالإمارة.
وتابع القصبي :حضرنا للقصيم بقيادات منظومة التجارة للاستماع لمقترحاتكم لتطوير قطاعاتكم المختلفة، والعمل معكم وفق آلية مؤسسية تكفل متابعة المخرجات وتذليل العقبات والتحديات.
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