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وزير التجارة: محمد بن سلمان عراب التحول الاقتصادي ولدينا فرص ذهبية لتطوير الأعمال
خلال لقاء ممثلي الغرف التجارية في منطقة القصيم

وزير التجارة: محمد بن سلمان عراب التحول الاقتصادي ولدينا فرص ذهبية لتطوير الأعمال

2021/05/27
الساعة 3:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير التجارة: محمد بن سلمان عراب التحول الاقتصادي ولدينا فرص ذهبية لتطوير الأعمال
المواطن - الرياض

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب التحول الاقتصادي مشيرًا إلى أن المملكة لديها فرص ذهبية لتطوير وتسهيل الأعمال بما يليق بطموح وطننا الغالي.

وزير التجارة في القصيم

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رجال الأعمال والمستثمرين ممثلي الغرف التجارية في منطقة القصيم في قاعة الدرعية بالإمارة.

وتابع القصبي :حضرنا للقصيم بقيادات منظومة التجارة للاستماع لمقترحاتكم لتطوير قطاعاتكم المختلفة، والعمل معكم وفق آلية مؤسسية تكفل متابعة المخرجات وتذليل العقبات والتحديات.


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