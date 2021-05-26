وزير التعليم: هدفنا الاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعة وزيادة الأيام الدراسية للطلاب

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ، أنه على مدى عامين من العمل التفصيلي في وزارة التعليم، تم التوصل إلى نتيجة رئيسية وهي أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق وتغيير تحولي.

زيادة الأيام الدراسية:

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لكشف التحديثات الكبرى على خطة العام الدراسي، أنه علينا زيادة الأيام الدراسية للطلاب خلال العام الجديد، كاشفًا عن أن هناك هدفاً بالاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعة.

وشدد حمد آل الشيخ على أن تطوير المناهج يمثل مفاصل حيوية للرفع من كفاءة أداء المنظومة، مضيفاً: مستمرون في الاستثمار ورفع كفاءة المنظومة التعليمية وفق رؤية 2030.

مدرستي:

وتابع أن الوزارة مستمرة في رحلة تطوير النظام التعليمي، موضحاً أن منصة مدرستي تمثل أحد أفضل أربعة نماذج يتم دراستها من قبل “اليونيسكو” للتعليم عن بعد.

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