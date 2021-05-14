وزير الخارجية الإماراتي يدعو لوقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة

المواطن - متابعة

أعرب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، مقدمًا خالص التعازي في جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وقف القتال في قطاع غزة

وقال سموه – في بيان صدر مساء اليوم – إن دولة الإمارات تضم صوتها إلى الآخرين في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي.

البدء في الحوار السلمي والمصالحة

واختتم وزير الخارجية الإماراتي بالقول إن الأحداث الأليمة التي شهدناها الأسبوع الماضي هي تذكير هام بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سلام وكرامة وازدهار.

وأضاف : تقتضي القيادة الحقيقية في هذا الوقت من الأزمة التوقف عن جميع الأعمال والممارسات الاستفزازية والانتقامية التي من شأنها زيادة التوتر والاحتقان بين الجانبين، والعمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات.

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