وزير الخارجية : منحة الـ20 مليون دولار تعكس حرص الملك سلمان على استقرار السودان

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم السودان لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون لدى صندوق النقد الدولي يؤكد على حرصه- حفظه الله- على ازدهار ورفاه الشعب السوداني الشقيق.

المؤتمر الدولي لدعم السودان:

وتابع وزير الخارجية: نثمن عاليًا مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدعوة لهذا المؤتمر، ونأمل أن يقوم المجتمع الدولي بالدور المرجو منه لدعم السودان.

وأضاف وزير الخارجية الذي يشارك ممثلًا للمملكة في المؤتمر الدولي لأجل السودان المنعقد في باريس، أن المملكة دعمت السودان في أصعب الظروف انطلاقًا من أواصر الإخوة ودور المملكة في الأمن والاستقرار الإقليمي.

ولفت إلى أن نجاح الفترة الانتقالية سينعكس إيجابًا ليس فقط على مستقبل السودان، بل على الاستقرار والتنمية في المنطقة.

دعم الملك سلمان المتوصل للسودان:

يذكر أنه أعلنت السعودية، اليوم، خلال مؤتمر باريس لدعم السودان عن تقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

كما تحركت المملكة للضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض ديونه البالغة ٥٠ مليار دولار، وذلك خلال المؤتمر المقرر عقده اليوم الاثنين في باريس، للدعوة للاستثمار في السودان وتخفيف عبء الدين عنه.

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