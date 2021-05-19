وزير الخارجية: نتضامن مع الشعب الفلسطيني ويجب وقف التصعيد في غزة

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، على تضامن ودعم المملكة لفلسطين والشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية، في تصريحات لـ”العربية”: “يجب وقف التصعيد المستمر في غزة، ويجب أن نعمل لوقف الانتهاكات أكانت في القدس الشرقية أو غزة، ونتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد”.

وقف التصعيد في غزة:

وأضاف: “سنطالب في الجمعية العامة المجتمع الدولي بوقف هذا النزيف، وأوضحنا للدول الفاعلة بضرورة وقف الاستفزازات في القدس الشرقية”.

وتابع وزير الخارجية: “لمست من الجانب الأمريكي تفهمًا لضرورة وقف التصعيد في غزة، مضيفًا: “موقفنا واضح وهو التوصل لحل دائم وفق المبادرة العربية”.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: “نتمسك بدولة فلسطينية على أراضي 67 عاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا: “لا استقرار بدون حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأوضح أن المبادرة بشأن اليمن متعثرة حاليًّا بسبب رفض الحوثيين، وملتزمون بحل سياسي للأزمة في اليمن، ونأمل بأن يقدم الحوثيون مصلحة اليمن على مصلحة الأطراف الإقليمية، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب الحوثي، ولابد من معالجة ملف صواريخ إيران الباليستية والتدخلات.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا استقرار بدون معالجة قلق دول المنطقة من تصرفات إيران.

التنديد بتصريحات وزير خارجية لبنان:

وتطرق وزير الخارجية لتصريحات وزير خارجية لبنان المستقيل، وقال: “تصريحات وزير خارجية لبنان أقل ما يقال عنها إنها غير دبلوماسية، وتصريحات وزير الخارجية عنصرية ولا تعبر عن الشعب اللبناني”.

وأكد وزير الخارجية على حرص المملكة على مستقبل لبنان، لكن عليه أن يجد السبيل لإنقاذ نفسه، موضحًا أن هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي.

دعم المملكة للسودان:

وأضاف أن المملكة دعمت السودان خلال مؤتمر باريس، وعملنا على إرساء الاستقرار ودعم العملية الانتقالية في السودان.

وأوضح أن عملية الانتقال السياسي التي يخوضها السودان مرحلة مهمة وحساسة.

وتابع وزير الخارجية أن ازدهار واستقرار السودان أمران إيجابيان للمنطقة، وملتزمون مع شركائنا بدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

شارك الخبر







شارك الخبر