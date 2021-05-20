‎الرئيسية
جديد الأخبار
وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية مع نظيره الأردني

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية مع نظيره الأردني

2021/05/20
الساعة 10:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية مع نظيره الأردني
المواطن - واس

 

 

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين.

كما استعرض الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :