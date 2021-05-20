وزير الخارجية يبحث تنسيق التعاون وتطورات القضية الفلسطينية مع نظيره الجزائري

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية صبري بوقادوم، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

تنسيق التعاون بين البلدين

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما استعرض الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

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