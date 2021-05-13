وزير الداخلية يهنئ الملك سلمان وولي العهد بحلول عيد الفطر

المواطن - الرياض

رفع وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

تهنئة ولي العهد:

كما رفع وزير الداخلية أسمى التهاني إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله تعالى أن يتقبل من ولي العهد ما قدمه من خير وعطاء، وأن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها بالعزة والتمكين والازدهار.

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