وزير الدفاع الأمريكي يعلن تطورات الانسحاب من أفغانستان

المواطن - متابعة

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، على تقدم برنامج انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، أسرع من البرنامج المقرر.

فيما أعلنت أستراليا، الثلاثاء الماضي، عزمها غلق سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول؛ تزامنًا مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

تسليم منشآت للدفاع الأفغانية

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، إتمام انسحاب ما بين 13 إلى 20 بالمئة من القوات الأمريكية بأكملها من أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، أن الولايات المتحدة سلمت رسميًا 5 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية أثناء عملية الانسحاب من الدولة التي مزقتها الحرب.

وبدأت القوات الأجنبية الانسحاب من البلاد في الأول من مايو بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتهاء من الانسحاب بحلول 11 سبتمبر المقبل.

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