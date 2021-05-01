وزير الرياضة: أبارك لـ الهلال وحظ أوفر لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على تهنئة الهلال بعد تأهله الصعب إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وغرد وزير الرياضة قائلًا: “أبارك لممثل الوطن الزعيم، تأهله لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، وحظ أوفر لـ الأهلي بالبطولات المقبلة”.

الهلال يصعد بشق الأنفس

وكان الزعيم تأهل بشق الأنفس لدور ثمن النهائي، بعد تعادل الأهلي والدحيل القطري ليودع كل منهما البطولة الآسيوية، ويستمر مشوار الأزرق في البطولة الآسيوية.

وصبت جماهير الهلال، جم غضبها على المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي حيث طالبوا بإقالته؛ كون قدراته التدريبية لا تناسب طموحات الزعيم الراغب في المنافسة على دوري الأبطال بالموسم الحالي.

وانتقد جمهور الزعيم، أيضًا الحارس عبدالله المعيوف وطالبوا برحيله.

موعد مباراتي النصر والزعيم في ثمن النهائي

وسيواجه النصر، فريق تراكتور الإيراني في منتصف سبتمبر المقبل في دور الـ16 في أرض محايدة، بينما سيلعب الزعيم مع فريق استقلال طهران الإيراني أيضًا في أرض محايدة بمنتصف سبتمبر المقبل وفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج.

شارك الخبر







شارك الخبر