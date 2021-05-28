وزير الرياضة: الجميع فاز لا يُوجد خاسر

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على أنه لا يُوجد خاسر في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020/2021.

وزير الرياضة يثمن رعاية القيادة للقطاع الرياضي

وتحدث عبدالعزيز الفيصل للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “أولًا أود رفع آيات الشكر والتقدير لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولـ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما اللامحدود للقطاع الرياضي ولكافة القطاعات الأخرى، وأريد القول بأنه لا يوجد خاسر في مباراة التتويج، الجميع فاز”.

وتابع عبدالعزيز الفيصل: ” أيضًا أود شكر الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على قدومه بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين لتتويج الفائز بـ الكأس، وأود تهنئة الفيصلي على التتويج باللقب مع التمنيات بالتوفيق لفريق التعاون فيما هو قادم”.

الفيصلي يُتوج بـ كأس الملك للمرة الأولى

يذكر أن الفيصلي كان فاز بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، بعد التفوق على نادي التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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