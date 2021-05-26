وزير الرياضة: سعداء بتشريف أمير الرياض لـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

المواطن - محمد سمعه

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة لـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غدًا بين فريقي التعاون والفيصلي.

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “باسم كل الرياضيين يسعدني رفع خالص الشكر والتقدير لـ مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- لرعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية”.

أمير الرياض يحضر نهائي كأس الملك:

وأضاف الفيصل: “ونسعد بحضور سمو أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وتشريفه المباراة، وتتويج الفريقين”.

شارك الخبر







شارك الخبر