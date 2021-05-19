وزير الرياضة للجماهير: بوعيكم نحافظ على صحتنا

المواطن - محمد سمعه

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن سعادته بعودة الجماهير إلى المدرجات لحضور مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “رجعنا بحمد الله ثم بفضل الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة، عودة آمنة ممتعة لجماهيرنا الغالية”.

نصيحة وزير الرياضة للجماهير:

وأضاف الفيصل: “بوعيكم والتزامكم نحافظ على صحتنا ومكتسباتنا”.

حضور المباريات بنسبة 40%:

وأعلنت وزارة الرياضة يوم 29 مارس الماضي عن حضور الجماهير المحصنين للمباريات بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب، بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وتم طرح تذاكر إلكترونية لمباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر 3 منصات مختلفة.

جدير بالذكر أن الشباب هزم فريق العين بخماسية لهدف، بينما انتصر الباطن على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.

شارك الخبر







شارك الخبر