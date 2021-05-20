وزير الرياضة ناعيًا فيصل الشهيل: أحد الذين نعتز بخدماتهم الكبيرة

المواطن - مروة نبيل

حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على نعي رئيس مؤسس السكك الحديدية الأسبق والمحاضر في جامعة الملك سعود، الشيخ فيصل الشهيل.

وزير الرياضة ينعى فيصل الشهيل

وقال وزير الرياضة: “خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الأستاذ فيصل الشهيل – رحمه الله -.. الفقيد أحد الذين نعتز بخدماتهم الكبيرة ومساهماتهم الفاعلة في خدمة الرياضة السعودية”.

وتابع عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل المتابعون على “تويتر” مع تغريدة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وحرصوا على نعي فيصل الشهيل، وتقديم واجب العزاء لأسرته.

وزارة الرياضة تنعاه

وكتب حساب وزارة الرياضة الرسمي على “تويتر”: “تتقدم وزارة الرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الأستاذ فيصل الشهيل الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

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