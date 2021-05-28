وزير الرياضة يرفع شكره لـ الملك سلمان على رعايته الكريمة للمباراة النهائية

المواطن - محمد سمعه

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وزير الرياضة يشكر رعاية الملك سلمان لـ النهائي

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للمباراة النهائية، وجزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتشريفه المباراة وتتويج الفريقين”.

الفيصل يُشيد بأداء التعاون والفيصلي

وأضاف عبدالعزيز الفيصل: ” كل الشكر للفريقين على الأداء الكبير والمستوى الفني المتميز، ألف مبروك للفيصلي تحقيقه لقب أغلى الكؤوس، وخيرها في غيرها لشقيقه التعاون”.

وكان فريق الفيصلي، هزم نادي التعاون بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة شهدت تألقًا من اللاعب تفاريس الذي سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك التعاون، بينما سجل لفريق التعاون كل من تاوامبا واللاعب كاكو.

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