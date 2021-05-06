وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة النفيعي

المواطن - محمد سمعه

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة بـ رئاسة ماجد النفيعي.

ويتواجد في عضوية مجلس الإدارة كل من “بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن بن غريب ضيف الله، رائد آل زومة”.

النفيعي رئيسًا لـ الأهلي حتى 2025:

يذكر أن النفيعي فاز بـ رئاسة الأهلي حتى عام 2025 بعد تفوقه في الانتخابات على منافسه زياد اليوسف.

وكان وليد غازي تولى تسيير الأعمال في الأهلي مؤقتًا، بعدما تقدم عبدالإله مؤمنة باستقالته من رئاسة الأهلي بسبب الضغوطات الجماهيرية التي تعرض لها بسبب كثرة عثرات الراقي.

موعد مباراة الأهلي والتعاون:

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق التعاون غدًا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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