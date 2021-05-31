وزير الرياضة يهنئ الطائي بعد تأهله رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بعد تأهله إلى دوري محمد بن سلمان للمحترفين رسميًّا.

وزير الرياضة يهنئ الطائي:

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أبارك لفريق الطائي صعوده لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. حظًّا أوفر لبقية الفرق في المواسم القادمة بإذن الله”.

ونجح الطائي في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد فوزه على عرعر اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الصاعدون إلى دوري المحترفين:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد نجح في خطف أولى بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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