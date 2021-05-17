وزير الرياضة يوجه بتسهيل دخول الجماهير للملاعب

المواطن - مروة نبيل

وجه وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الاتحادات والأندية الرياضية والجهات المعنية في القطاع الرياضي، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية.

وزير الرياضة يوجه بتسهيل إجراءات دخول الجماهير:

وأكد وزير الرياضة ضرورة تسخير كل الجهود والاهتمام بكافة الترتيبات والجوانب التنظيمية الخاصة بالمنافسات الرياضية، في مختلف الألعاب من قبل كل الاتحادات، وفي منافسات كرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وإدارات الملاعب والتشغيل، لضمان تحقيق عودة آمنة ومشاهدة ممتعة للجمهور.

وتابع: “وذلك مع التأكيد على قيام كل جهة بالأدوار المناطة بها، بتطبيق البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، والالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية، ليتسنى للجمهور الرياضي الكريم الحضور، والاستمتاع بالمباريات في بيئة صحية آمنة مع ضرورة اتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات في تطبيق البروتوكول المعلن”.

عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى:

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب اعتبارًا من 17 مايو الجاري، بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وسبق أن أصدرت وزارة الرياضة، البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر