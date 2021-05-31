وزير الرياضة يُتوج الهلال بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، نادي الهلال بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

واحتفل لاعبو الزعيم باللقب، في أرضية ملعب الملك فهد الدولي، وذلك بعد إنهاء الموسم في الصدارة برصيد 61 نقطة، عقب الفوز على الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين.

كيف بدأ حفل تتويج الهلال ؟

وبدأ حفل التتويج بإعلان المذيع الداخلي لـ ملعب الملك فهد أسماء لاعبي الزعيم أبطال الدوري بالموسم الحالي ثم الترحيب بالطاقمين الطبي والفني والترحيب برئيس النادي فهد بن نافل ثم الترحيب بـ الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة، وسط صيحات التشجيع من الجماهير الزرقاء.

ثلاثية مثالية بختام الموسم:

جدير بالذكر أن كلًّا من الإيطالي جيوفنكو وسالم الدوسري وعبدالله الحمدان أحرزوا ثلاثية أزرق العاصمة في شباك الفيصلي.

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