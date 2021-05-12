وزير الصحة يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ويدعو الجميع للتسجيل

المواطن - الرياض

تقدم وزير الصحة، توفيق الربيعة، بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مبادرتهما الإنسانية بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

رابط التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء:

وأعلن الربيعة عن تسجيله في البرنامج، داعيًا الجميع للتسجيل على الرابط: هنا.

الملك سلمان وولي العهد يسجلان في البرنامج:

وفي بادرة إنسانية من القيادة الحكيمة، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

بادرة غير مستغربة:

وتأتي هذه البادرة غير المُستغربة، في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد؛ امتثالًا لقول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

شارك الخبر







شارك الخبر