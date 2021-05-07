وزير الموارد البشرية يصدر قرار توطين الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية.

توطين الوظائف التعليمية

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تتكامل الجهود مع شركائنا؛ لنطلق قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة”.

توظيف 28 ألف معلم ومعلمة

وأضاف الراجحي: “نستهدف من خلالها توظيف أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة من أبناء وبنات الوطن”.

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