وزير خارجية إسرائيل يزور مصر لتثبيت الهدنة في غزة

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير خارجية إسرائيل إلى مصر منذ 13 عامًا تقريبًا.وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الزيارة تأتي في إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار بين، مشيرًا إلى أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار عبر التوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضي الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.