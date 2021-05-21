وزير دفاع إسرائيل يبلغ نظيره الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة

المواطن - متابعة

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس نظيره الأميركي لويد أوستن بوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لخبر عاجل نشرته “العربية”.

وفي وقت سابق من مساء أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام رسمية إسرائيلية، بأن مجلس الأمن الإسرائيلي وافق على وقف إطلاق النار من طرف واحد في قطاع غزة.

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