وظائف إدارية شاغرة بفروع بوبا العربية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول خدمات مندوبي المستشفى (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو الرعاية الصحية)، أو ما يعادلها.

– مسؤول دعم نظام المبيعات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر