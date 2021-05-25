وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة أرامكس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التسويق (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، التقنيات الرقمية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الحسابات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الأعمال التجارية، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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