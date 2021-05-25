وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة تطوير التعليم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، ومدينة التربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع أول (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، الإحصاء، التحليل المالي، إدارة الأعمال).

– مدير مشروع (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإحصاء، التحليل المالي)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير تقنية المعلومات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– إداري/ مشتريات (مكة المكرمة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المشتريات، أو المحاسبة).

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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