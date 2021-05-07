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حصاد اليوم
#وظائف إدارية شاغرة بفروع مجموعة DHL

#وظائف إدارية شاغرة بفروع مجموعة DHL

2021/05/07
الساعة 2:37 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة بفروع مجموعة DHL وظائف مجموعة DHL
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة دي إتش إل العالمية “DHL”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة بالمملكة في كل من الدمام، والظهران.

تفاصيل وظائف مجموعة DHL:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التسعير (الدمام).

– منسق التسويق (الظهران).

– أخصائي عمليات الشحن البري (الدمام).

التقديم على وظائف مجموعة دي إتش إل:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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